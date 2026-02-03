ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

وبحسب النشرة الرسمية الصادرة عند الساعة 10:53 صباحًا، ارتفع سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 قيراط إلى 115.000 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 100.900 دينار.
كما سجل عيار 21 قيراط، الأكثر تداولًا في السوق المحلي، سعر بيع وصل إلى 100.700 دينار للغرام، مقابل 96.000 دينار سعر شراء.
وتالياً التسعيرة:
-
أخبار متعلقة
-
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 2000 مليون دينار
-
ارتفاع صاروخي على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
-
البنك المركزي: تخريج دفعة ثانية من المشاركين بالمعسكر التدريبي للأمن السيبراني
-
انخفاض مهول على أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين
-
احتياطات "المركزي" الأجنبية ترتفع إلى 28.5 مليار دولار
-
50 مليار دينار ودائع البنوك لنهاية 2025
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
صادرات الزرقاء التجارية تقترب من 34 مليون دينار خلال كانون الثاني