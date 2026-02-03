الثلاثاء 2026-02-03 01:47 م

ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

الثلاثاء، 03-02-2026 01:37 م
الوكيل الإخباري-  شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية، اليوم الإثنين الموافق 3 شباط 2026، ارتفاعًا جديدًا في التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، مقارنة بالتسعيرة السابقة.اضافة اعلان


وبحسب النشرة الرسمية الصادرة عند الساعة 10:53 صباحًا، ارتفع سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 قيراط إلى 115.000 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 100.900 دينار.

كما سجل عيار 21 قيراط، الأكثر تداولًا في السوق المحلي، سعر بيع وصل إلى 100.700 دينار للغرام، مقابل 96.000 دينار سعر شراء.

وتالياً التسعيرة:


Image1_220263133554467480931.jpg
 
 


