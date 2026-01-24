ارتفاع جنوني على أسعار الذهب في الأردن السبت

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة 115.30 و89.70 و70.10 دينارا على التوالي.
