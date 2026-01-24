ارتفاع جنوني على أسعار الذهب في الأردن السبت

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في الأردن السبت بمقدار 3.3 دينارا للغرام.

اضافة اعلان

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي 101.00 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 96.60 دينارا للشراء.



وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة 115.30 و89.70 و70.10 دينارا على التوالي.