السبت 2026-01-24 10:44 ص

ارتفاع جنوني على أسعار الذهب في الأردن السبت

مصاغ ذهبي
مصاغ ذهبي
 
السبت، 24-01-2026 10:24 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب في الأردن السبت بمقدار 3.3 دينارا للغرام.

اضافة اعلان

 

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي 101.00 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 96.60 دينارا للشراء.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة 115.30 و89.70 و70.10 دينارا على التوالي.

 


Image1_120262410342508218058.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور

أخبار محلية البدور: حل مشكلة صور الماموغرام خلال 3 أسابيع بعدما كانت تصل لأكثر من سنة

ى

طب وصحة كيف تتمرد أدمغتنا حين نحرمها من النوم؟ دراسة تكشف الحقائق

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي ارتفاع جنوني على أسعار الذهب في الأردن السبت

غ

طب وصحة 8 فوائد مذهلة لتناول ملعقة عسل صباحيًا.. لن تصدق تأثيرها!

ا

منوعات أقوى عاصفة شمسية تضرب الأرض.. سماء أوروبا تتحول إلى اللون الأحمر - صور

العقيد المتقاعد إسماعيل محمد محمود الغوانمة

أخبار محلية الأمن ينعى العقيد المتقاعد إسماعيل الغوانمة

واشنطن تتحضر لاجتماع عسكري نادر يضم 34 دولة

عربي ودولي واشنطن تتحضر لاجتماع عسكري نادر يضم 34 دولة

يببب

منوعات حفل زفاف مرعب.. الأرض تنشق فجأة وكادت تبتلع العروسين والمدعوين في الهند - فيديو



 




الأكثر مشاهدة