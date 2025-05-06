الثلاثاء 2025-05-06 11:06 ص
 

ارتفاع جنوني على الذهب في الأردن.. هل ستبيعون الآن؟

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 06-05-2025 09:29 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، 140 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

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وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا لدى المواطنين 68.6 دينارا.

 

وتاليا التسعيرة:

 


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