ارتفاع جنوني على الذهب في الأردن.. هل ستبيعون الآن؟

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، 140 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

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وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا لدى المواطنين 68.6 دينارا.

وتاليا التسعيرة: