ارتفاع حركة "ترانزيت" المركبات عبر المنطقة الحرة الزرقاء 46 % في 2025

الوكيل الإخباري- سجلت حركة "ترانزيت" المركبات عبر جمرك المنطقة الحرة الزرقاء نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، وفق بيانات رسمية صادرة عن جمرك المنطقة الحرة الزرقاء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد المركبات التي عبرت بنظام "الترانزيت" خلال الفترة (2023–2025) بلغ 179,796 مركبة، فيما وصل العدد خلال عام 2025 وحده إلى 79,697 مركبة، مسجّلًا ارتفاعًا نسبته 46% مقارنة بالعام الذي سبقه.