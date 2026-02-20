ارتفاع حركة "ترانزيت" المركبات عبر المنطقة الحرة الزرقاء 46 % في 2025

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد المركبات التي عبرت بنظام "الترانزيت" خلال الفترة (2023–2025) بلغ 179,796 مركبة، فيما وصل العدد خلال عام 2025 وحده إلى 79,697 مركبة، مسجّلًا ارتفاعًا نسبته 46% مقارنة بالعام الذي سبقه.
وتصدّر العراق قائمة الدول المستقبلة لمركبات "الترانزيت" بإجمالي 116,552 مركبة خلال الفترة المرصودة. وخلال عام 2025 بلغ عدد المركبات المتجهة إلى العراق 45,496 مركبة، بارتفاع نسبته 5.5%.
