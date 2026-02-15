ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين إلى 4.5 مليار دولار خلال 2025

02:41 م

الوكيل الإخباري- تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة بنسبة 4.5% خلال عام 2025، ليبلغ 4,472.8 مليون دولار، أما الحوالات الصادرة من المملكة فارتفعت بنسبة 14.2% لتبلغ 1,768.5 مليون دولار.





وتظهر البيانات أن الحوالات الواردة من الإمارات قد احتلت المرتبة الأولى من إجمالي الحوالات الواردة إلى المملكة بنسبة 21.8%، تلتها الولايات المتحدة الأميركية (18.9%)، ثم السعودية (18.6%)، يتبعها قطر (9.6%)، أما الدول الأخرى فقد شكلت (31.1%) من إجمالي الحوالات الواردة.



أما الحوالات الصادرة، فتبين أن مصر تمثل الوجهة الرئيسة للحوالات الصادرة من المملكة، لتشكل ما نسبته 40.6%، تليها بنغلادش (10.7%)، ثم الإمارات (5.7%)، يتبعها الفلبين (5.3%)، أما الدول الأخرى فقد شكلت (37.7%) من إجمالي الحوالات الصادرة.



وعلى صعيد آخر، ارتفع الدخل السياحي خلال شهر كانون الثاني من عام 2026 بنسبة 4.1% ليبلغ 708.5 مليون دولار، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 22.8% ليبلغ 680.5 مليون دولار خلال الشهر ذاته من العام الماضي. ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 3.2%.



وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي خلال شهر كانون الثاني من عام 2026 من الجنسيات الأوروبية (56.9%)، والآسيوية (11.6%)، والأميركية (16.0%)، والعرب (3.0%)، في حين تظهر البيانات انخفاض الدخل السياحي من الجنسيات الأخرى (2.0%)، والأردنيين المغتربين (3.0%).



كما تظهر البيانات ارتفاعًا في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال شهر كانون الثاني من عام 2026 بنسبة 6.2%، ليصل إلى 196.3 مليون دولار.

