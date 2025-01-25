ارتفاع صادرات الألبسة ومحضرات الصيدلة خلال 11 شهرا

الوكيل الإخباري - تواصل صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها ومحضرات الصيدلة صعودها منذ بداية العام الماضي 2024 وحتى نهاية تشرين الثاني لنفس العام، لتشكل داعما رئيسيا في نمو الصادرات الوطنية.

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وارتفعت صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها حتى نهاية تشرين الثاني لعام 2024، بنسبة 24.6 بالمئة، لتصل إلى 1.505 مليار دينار، مقارنة بـ 1.208 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2023.



وبحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت الصادرات الوطنية من محضرات الصيدلة لذات الفترة بنسبة 16.3 بالمئة، لتسجل 541 مليون دينار، مقارنة بـ 465 مليونا لنفس الفترة من العام 2023.



وانخفضت نسب الصادرات الوطنية في الفترة ذاتها لكل من الأسمدة الكيماوية بنسبة7.2 بالمئة لتبلغ 845 مليون دينار، مقابل 911 مليونا للفترة نفسها للعام 2023، والحلي والمجوهرات بما نسبته 16.0 بالمئة لتسجل 633 مليون دينار مقارنة بـ 754 مليونا للفترة ذاتها من العام 2023.



كما انخفضت صادرات البوتاس الخام لنهاية تشرين الثاني لعام 2024 بنسبة 28.6 بالمئة، وصولا إلى 440 مليون دينار مقابل 616 مليونا للفترة المقابلة من العام 2023، والفوسفات بنسبة 10.4 بالمئة، لتبلغ 498 مليون دينار مقارنة بـ 556 مليونا للفترة نفسها من العام 2023.