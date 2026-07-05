ارتفاع صادرات صناعة الزرقاء بنسبة 15%

الوكيل الإخباري- أظهرت التقارير الصادرة عن غرفة صناعة الزرقاء ارتفاع الصادرات الصناعية للنصف الأول من العام الحالي بنسبة (15%).

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وقال رئيس الغرفة المهندس فارس حمودة، إن ارتفاع الصادرات للنصف الأول من العام الحالي يأتي نتيجة ارتفاع الصادرات الى الدول العربية التي استحوذت على حوالي (46 %) من مجموع الصادرات التراكمي للنصف الأول من العام 2026 والتي بلغت (769) مليون دولار اميركي مقارنة بـ (666.2) مليون دولار لنفس فترة المقارنة.



واضاف، إن قيمة الصاردات لشهر حزيران الماضي ارتفعت بنسبة (64 %) لتبلغ (163.8) مليون دولار مقارنة مع (100) مليون دولار في حزيران 2025.



وبين حمودة أن الصادرات المتجهة الى مجموعة الدول العربية خلال النصف الأول من عام 2026 بلغت (353.3) مليون دولار مشكلة (46%) من المجموع الكلي للصادرات خلال النصف الأول مرتفعة بنسبة (20%) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغة (294) مليون دولار حيث احتلت العراق المرتبة الاولى في قيمة الصادرات بـ (168.5) مليون دولار محققة ارتفاعا كبيراً قدره (49%) مقارنة بحوالي (113.1) مليون دولار لنفس فترة المقارنة.



وجاء السوق السعودي بالمرتبة الثانية (77.9) مليون دولار مقارنة بحوالي (82.3) مليون دولار لنفس فترة المقارنة، في حين حل السوق الامارتية ثالثا بـ (18.8) مليون دولار مرتفعة بنسبة (25%) عن النصف الأول من العام 2026.



وأشار حمودة الى أن الصادرات إلى دول أميركا الشمالية شكلت (40%) من المجموع الكلي للصادرات بقيمة بلغت (304.4) مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026 مرتفعة بنسبة بلغت (12%) مقارنة مع (272.1) مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وبلغت قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة (293.2) مليون دولار مرتفعة بنسبة (12%) مقارنة بحوالي (261.2) مليون دولار لنفس فترة المقارنة، كما ارتفعت الصادرات إلى كندا بنسبة (20%) لتبلغ (10.1) مليون دولار.



ولفت إلى أن ارتفاع الصادرات إلى الدول الآسيوية غير العربية (47%) لتشكل (8%) من قيمة الصادرات الكلية للنصف الاول من العام الحالي بقيمة اجمالية بلغت (62.6) مليون دولار ، حيث ارتفعت الصادرات إلى الهند بنسبة (19%) محققة (5.7) مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات إلى كوريا بنسبة (88%) لتبلغ (3.2) مليون دولار.



وبلغت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي (19) مليون دولار ، منخفضة بنسبة بلغت (5%) مقارنة مع (20) مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025.



وعلى مستوى القطاعات الصناعية فقد احتلت صادرات الصناعات الجلدية والمحيكات المرتبة الاولى بقيمة بلغت (321.32) مليون دولار مرتفعة (10%) مقارنة مع قيمة صادرات هذا القطاع خلال نفس الفترة من عام 2025 والتي بلغت (291.3) مليون دولار ، وحلت صادرات قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية بالمرتبة الثانية بقيمة بلغت (184.37) مليون دولار مرتفعة بنسبة (47%) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2025 والتي بلغت قيمة صادرات القطاع فيه ما مجموعه (125.4) مليون دولار .



وبلغت صادرات قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات ما قيمته (73.80) مليون دولار محققة المرتبة الثالثة ومرتفعة بنسبة بلغت (13%) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2025 حيث حققت (65.3) مليون دولار ، وفي المرتبة الرابعة حلت صادرات قطاع الصناعات الانشائية بـ (56.73) مليون دولار منخفضة بنسبة (20%) مقارنة مع قيمة صادرات القطاع خلال نفس الفترة من عام 2025 والتي بلغت (70.5) مليون دولار .