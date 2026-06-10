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ارتفاع صادرات صناعة عمان خلال 5 أشهر للعام الحالي

غرفة صناعة عمان
غرفة صناعة عمان
 
الأربعاء، 10-06-2026 11:19 ص

الوكيل الإخباري-    زادت صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 5.1 بالمئة، ما يؤكد قدرة الصناعة الأردنية على التكيف مع ظروف المنطقة غير المستقرة.

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ويشير النمو حسبما ظهر بالتقرير الإحصائي للغرفة، إلى تنوع المنتجات والرقعة الجغرافية للصادرات الأردنية ووصولها لأسواق غير تقليدية إفريقية وأوروبية وآسيوية غير عربية.


وحسب المعطيات الإحصائية التي جاءت بالتقرير، ارتفعت صادرات صناعة عمان خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي إلى 2.996 مليار دينار مقابل 2.849 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2025.

 
 


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