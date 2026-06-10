ارتفاع صادرات صناعة عمان خلال 5 أشهر للعام الحالي

الوكيل الإخباري- زادت صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 5.1 بالمئة، ما يؤكد قدرة الصناعة الأردنية على التكيف مع ظروف المنطقة غير المستقرة.

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ويشير النمو حسبما ظهر بالتقرير الإحصائي للغرفة، إلى تنوع المنتجات والرقعة الجغرافية للصادرات الأردنية ووصولها لأسواق غير تقليدية إفريقية وأوروبية وآسيوية غير عربية.