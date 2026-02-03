ارتفاع صاروخي على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

وبحسب التسعيرة المعلنة عند الساعة 10:05 صباحاً، سجل غرام الذهب عيار 24 سعر بيع بلغ 114.2 ديناراً، مقابل 110.1 دينار للشراء.
كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 – الأكثر طلباً في السوق المحلي – ليصل إلى 100 دينار للبيع و95.3 دينار للشراء.
وتالياً التسعيرة:
-
