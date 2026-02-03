الثلاثاء 2026-02-03 11:52 ص

ارتفاع صاروخي على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الثلاثاء، 03-02-2026 10:13 ص
الوكيل الإخباري-   شهدت أسعار الذهب في السوق الأردني، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً لافتاً، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة المعلنة عند الساعة 10:05 صباحاً، سجل غرام الذهب عيار 24 سعر بيع بلغ 114.2 ديناراً، مقابل 110.1 دينار للشراء.

كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 – الأكثر طلباً في السوق المحلي – ليصل إلى 100 دينار للبيع و95.3 دينار للشراء.

وتالياً التسعيرة:


Image1_220263101421996955979.jpg
 
 


