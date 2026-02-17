ارتفاع صافي أرباح البنوك المدرجة في بورصة عمّان إلى 1.259 مليار دينار بنمو 7.6٪؜

10:30 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/764589 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أظهرت البيانات المالية الخاصة بالبنوك المدرجة في بورصة عمّان ارتفاع صافي الأرباح العائدة للمساهمين خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق. اضافة اعلان





وبحسب أرقام ، بلغ صافي الأرباح العائدة للمساهمين في عام 2025 نحو 1.259 مليار دينار، مقابل 1.17 مليار دينار في عام 2024.



وسجل القطاع بذلك نسبة نمو بلغت 7.6% على أساس سنوي،مقارنة بالعام 2024.















تم نسخ الرابط





