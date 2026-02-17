الثلاثاء 2026-02-17 12:35 م

ارتفاع صافي أرباح البنوك المدرجة في بورصة عمّان إلى 1.259 مليار دينار بنمو 7.6٪؜

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 17-02-2026 10:30 ص
الوكيل الإخباري-  أظهرت البيانات المالية الخاصة بالبنوك المدرجة في بورصة عمّان ارتفاع صافي الأرباح العائدة للمساهمين خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق.اضافة اعلان


وبحسب أرقام ، بلغ صافي الأرباح العائدة للمساهمين في عام 2025 نحو 1.259 مليار دينار، مقابل 1.17 مليار دينار في عام 2024.

وسجل القطاع بذلك نسبة نمو بلغت 7.6% على أساس سنوي،مقارنة بالعام 2024.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مي عمر

فن ومشاهير مي عمر تكشف حقيقة استخدام حسابات مزيفة للترويج لمسلسلها الجديد

الفايز يتسلم أوراق اعتماد سفيرة تايلاند لدى الأردن

أخبار محلية الفايز يتسلم أوراق اعتماد سفيرة تايلاند لدى الأردن

تسجيل 11 براءة اختراع في كانون الثاني الماضي

أخبار محلية تسجيل 11 براءة اختراع في كانون الثاني الماضي

تعبيرية

طب وصحة حل بسيط لتحسين الهضم وتخفيف الانتفاخ بعد الأكل

الأمير الحسن يرعى إطلاق "مشروع أولويات البحث العلمي الوطنية (2026–2035)"

أخبار محلية الأمير الحسن يرعى إطلاق "مشروع أولويات البحث العلمي الوطنية (2026–2035)"

الحيصة يفتتح ورشة عمل حول إعادة توزيع الموارد المائية في وادي الأردن

أخبار محلية الحيصة يفتتح ورشة عمل حول إعادة توزيع الموارد المائية في وادي الأردن

"حماية المستهلك" تحذّر من استهلاك العصائر الرمضانية التي تُباع على الطرقات

أخبار محلية حماية المستهلك تحذر الأردنيين من استهلاك العصائر الرمضانية التي تُباع على الطرقات

إعلان تحذيري هام من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة وذويهم

أخبار محلية إعلان تحذيري هام من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة وذويهم



 




الأكثر مشاهدة