ارتفاع صافي أرباح البنوك المدرجة في بورصة عمّان إلى 1.259 مليار دينار بنمو 7.6٪؜

وبحسب أرقام ، بلغ صافي الأرباح العائدة للمساهمين في عام 2025 نحو 1.259 مليار دينار، مقابل 1.17 مليار دينار في عام 2024.
وسجل القطاع بذلك نسبة نمو بلغت 7.6% على أساس سنوي،مقارنة بالعام 2024.
