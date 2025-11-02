ارتفاع عدد الشركات المسجلة بالمملكة بنسبة 49 %

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد الشركات المسجلة في المملكة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي بنسبة 49 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، وبنسبة 19 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2024، وفق بيانات دائرة مراقبة الشركات. اضافة اعلان





وأظهرت الأرقام الإحصائية أن عدد الشركات المسجلة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام 2025 بلغ 6341 شركة، مقابل 4266 شركة في الفترة نفسها من عام 2019، و5334 شركة خلال العام الماضي.



وبلغ مجموع رؤوس الأموال المسجلة خلال الفترة ذاتها أكثر من 356 مليون دينار.



وبيّنت الأرقام أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة شكّلت النسبة الأكبر من الشركات المسجلة بعدد بلغ 4597 شركة، أي ما نسبته 72.5 بالمئة من إجمالي الشركات، وبرؤوس أموال تجاوزت 114 مليون دينار.



فيما كانت الشركات المساهمة الخاصة الأعلى من حيث رأس المال المسجل، إذ تجاوزت رؤوس أموالها 156 مليون دينار منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول.



وأشارت الإحصائيات إلى انخفاض عدد الشركات التي تم فسخ أو شطب تسجيلها خلال الأشهر العشرة الماضية بنسبة 74 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، وبنسبة 31 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.



كما سجلت محصلة زيادة رؤوس الأموال ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 756 بالمئة مقارنة مع عام 2019، و151 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس تحسن بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين بالسوق المحلي.