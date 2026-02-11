ارتفاع على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

و بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 118.200 دينار، مقابل 114.100 دينار لجهة الشراء .
كما سجل غرام الذهب عيار 21 – الأكثر طلباً في السوق المحلية – 103.200 دينار للبيع، مقابل 98.600 دينار للشراء.
وتالياً التسعيرة :
