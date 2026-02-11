الأربعاء 2026-02-11 11:00 ص

ارتفاع على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

الأربعاء، 11-02-2026 10:28 ص
الوكيل الإخباري-  شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الأربعاء ارتفاعاً طفيفاً وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في المملكة الأردنية الهاشمية.اضافة اعلان


و بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 118.200 دينار، مقابل 114.100 دينار لجهة الشراء .

كما سجل غرام الذهب عيار 21 – الأكثر طلباً في السوق المحلية – 103.200 دينار للبيع، مقابل 98.600 دينار للشراء.

وتالياً التسعيرة :


Image1_2202611102657215295991.jpg
 
 


