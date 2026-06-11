ارتفاع على أسعار الذهب في الأردن الخميس

وسجل سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً نحو 83.800 دينار، مقابل 79.600 دينار سعر الشراء.
وتالياً التسعيرة :
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