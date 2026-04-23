الخميس 2026-04-23 11:56 ص

ارتفاع على أسعار الذهب في الأردن وعيار الذهب 21 عند 96.500 دينار للغرام

الخميس، 23-04-2026 10:43 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم، تسعيرة جديدة لأسعار الذهب في السوق المحلي، والتي أظهرت ارتفاعًا على مختلف العيارات، مقارنة بالتسعيرة السابقة، وذلك وفقًا لمؤشرات البيع والشراء المعتمدة.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 قيراطًا 96.500 دينارًا أردنيًا، وسعر الشراء 92.100 دينارًا .

وتاليا التسعيرة :


Image1_420262310433538334013.jpg
 
 


