الأربعاء 2026-01-21 12:30 م

ارتفاع غير مسبوق على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

الأربعاء، 21-01-2026 10:49 ص

الوكيل الإخباري-    ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الأربعاء  بمقدار دينارين وعشرة قروش وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، 98.2 دينار لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 94.1 دينار لجهة الشراء

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 112.3 و 87.3 و 68.3 دينار على الترتيب.

