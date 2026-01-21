ارتفاع غير مسبوق على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، 98.2 دينار لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 94.1 دينار لجهة الشراء
وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 112.3 و 87.3 و 68.3 دينار على الترتيب.
-
-
