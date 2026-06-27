ارتفاع فاتورة المتقاعدين في الأردن إلى 611 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي

الوكيل الإخباري- سجلت الفاتورة الإجمالية لنفقات التقاعد في الأردن ارتفاعاً بنسبة قاربت 3% خلال الثلث الأول من العام الحالي، لتصل إلى 611.5 مليون دينار، مقارنة بـ 595 مليون دينار سُجلت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

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وأظهرت البيانات الإحصائية أن هذا الارتفاع جاء مدفوعاً بنمو مخصصات المتقاعدين الأصلاء بنسبة 2.5%، لتستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي النفقات بواقع 519 مليون دينار تقريباً. وفي السياق ذاته، قفزت الفاتورة المخصصة للمستفيدين من الورثة بنسبة 4% لتصل إلى قرابة 93 مليون دينار.



ولم تتوقف الحركة التصاعدية عند الكلفة المالية فحسب، بل امتدت لتشمل المنظومة البشرية المستفيدة؛ حيث نما إجمالي عدد المتقاعدين بنسبة 2% ليصل إلى 429,921 متقاعداً خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 421,412 متقاعداً في الفترة المقابلة من العام الماضي.