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ارتفاع فاتورة المتقاعدين في الأردن إلى 611 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي

عملة أردنية فئة 50 دينارا
عملة اردنية
 
السبت، 27-06-2026 06:56 م

الوكيل الإخباري-   سجلت الفاتورة الإجمالية لنفقات التقاعد في الأردن ارتفاعاً بنسبة قاربت 3% خلال الثلث الأول من العام الحالي، لتصل إلى 611.5 مليون دينار، مقارنة بـ 595 مليون دينار سُجلت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

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وأظهرت البيانات الإحصائية أن هذا الارتفاع جاء مدفوعاً بنمو مخصصات المتقاعدين الأصلاء بنسبة 2.5%، لتستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي النفقات بواقع 519 مليون دينار تقريباً. وفي السياق ذاته، قفزت الفاتورة المخصصة للمستفيدين من الورثة بنسبة 4% لتصل إلى قرابة 93 مليون دينار.


ولم تتوقف الحركة التصاعدية عند الكلفة المالية فحسب، بل امتدت لتشمل المنظومة البشرية المستفيدة؛ حيث نما إجمالي عدد المتقاعدين بنسبة 2% ليصل إلى 429,921 متقاعداً خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 421,412 متقاعداً في الفترة المقابلة من العام الماضي.


ووفقا للأرقام، توزعت الشريحة الإجمالية للمستفيدين بين 278,881 متقاعداً أصيلاً، مسجلين نمواً نسبته 1.7%، في حين سجلت أعداد الورثة الارتفاع الأعلى بنسبة 2.6% لتصل إلى 151,040 وريثاً.

 
 


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