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ارتفاع في أسعار الجملة بالأردن .. تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 18-05-2025 12:57 م
الوكيل الإخباري-   أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول الرقم القياسي لأسعار تجارة الجملة، والذي رصد ارتفاعًا في الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الأول من 2025 بنسبة 1.10% مقارنة مع الربع المقابل من عام 2024، في حين ارتفع الرقم القياسي لأسعار تجارة الجملة للربع الأول بنسبة 0.51% مقارنة مع الربع الرابع من عام 2024.اضافة اعلان


وعليه، فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الأول من عام 2025 ما مقداره 108.74 مقابل 107.56 لنفس الفترة من عام 2024، وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الأول من عام 2025 ما مقداره 108.74 مقابل 108.19 للربع الرابع من عام 2024.

وعلى صعيد المجموعات السلعية، فقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الأول من عام 2025 مقارنة مع الربع المقابل من العام 2024 ارتفاع أسعار مجموعة "بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية" بنسبة 2.98%، والتي تشكل أهميتها النسبية 20.70%، وأسعار مجموعة "تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ" بنسبة 1.82%، والتي تشكل أهميتها النسبية 26.95%، وأسعار مجموعة "بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية" بنسبة 0.66%، والتي شكلت أهميتها النسبية 16.50%. في حين انخفضت أسعار مجموعة "بيع الآلات ومعدات ولوازمها" بنسبة (0.55%)، والتي تشكل أهميتها النسبية 11.50%، وأسعار مجموعة "بيع الوقود والمعادن والمواد الإنشائية ولوازمها" بنسبة (0.16%)، والتي شكلت أهميتها النسبية 24.35%.

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الأول من عام 2025 مقارنة مع الربع الرابع من عام 2024:

أسعار مجموعة "بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية" بنسبة 1.58%، والتي تشكل أهميتها النسبية 20.70%، وأسعار مجموعة "تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ" بنسبة 1.01%، والتي تشكل أهميتها النسبية 26.95%، وأسعار مجموعة "بيع الآلات ومعدات ولوازمها" بنسبة 0.79%، والتي تشكل أهميتها النسبية 11.50%.

في حين انخفضت أسعار مجموعة "بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية" بنسبة (0.75%)، والتي تشكل أهميتها النسبية 16.50%، وأسعار مجموعة "بيع الوقود والمعادن والمواد الإنشائية ولوازمها" بنسبة (0.21%)، والتي شكلت أهميتها النسبية 24.35%.
 
gnews

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