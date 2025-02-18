ارتفاع قياسي على أسعار الذهب في الأردن

وبلغ سعر بيع غرام الذهب "عيار 21" في السوق المحلية، عند 59.3 دينار، مقابل 57.3 دينار لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18من محالّ الصاغة، 68 دينارا و 52.70 دينار على التوالي.
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