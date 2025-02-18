الثلاثاء 2025-02-18 06:02 م
 

ارتفاع قياسي على أسعار الذهب في الأردن

ذهب
ذهب
الثلاثاء، 18-02-2025 05:31 م
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني بمقدار نصف دينار، في التسعيرة المسائية ليوم الثلاثاء ، والصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع غرام الذهب "عيار 21" في السوق المحلية، عند 59.3 دينار، مقابل 57.3 دينار لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18من محالّ الصاغة، 68 دينارا و 52.70 دينار على التوالي.
 
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