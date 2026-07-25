ارتفاع قيمة التداول في بورصة عمّان 16.6% خلال أسبوع

الوكيل الإخباري- سجلت بورصة عمان أداء إيجابيا خلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 23 تموز، مدفوعا بارتفاع قيم التداول وتحسن المؤشر العام، في وقت قاد فيه قطاع الصناعة نشاط السوق، ما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بالأسهم الصناعية رغم تباين أداء القطاعات.

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