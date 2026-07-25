السبت 2026-07-25 03:25 م

ارتفاع قيمة التداول في بورصة عمّان 16.6% خلال أسبوع

بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الاثنين، 13.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.5 مليون سهم، نفذت من خلال 4805 عقود. وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3873 نقطة، بانخفاض نس
بورصة عمان
 
السبت، 25-07-2026 02:53 م

الوكيل الإخباري-   سجلت بورصة عمان أداء إيجابيا خلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 23 تموز، مدفوعا بارتفاع قيم التداول وتحسن المؤشر العام، في وقت قاد فيه قطاع الصناعة نشاط السوق، ما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بالأسهم الصناعية رغم تباين أداء القطاعات.

اضافة اعلان


وأظهرت بيانات للبورصة ارتفاع المعدل اليومي لحجم التداول إلى نحو 14.7 مليون دينار، مقارنة مع 12.6 مليون دينار في الأسبوع السابق، بنسبة نمو بلغت 16.6 بالمئة، فيما ارتفع إجمالي قيمة التداول إلى 73.4 مليون دينار مقابل 62.9 مليون دينار، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة نحو 21.9 مليون سهم، جرى تنفيذها من خلال 21910 عقود.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يعزي سوريا بضحايا الحادث المروري

بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الاثنين، 13.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.5 مليون سهم، نفذت من خلال 4805 عقود. وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3873 نقطة، بانخفاض نس

اقتصاد محلي ارتفاع قيمة التداول في بورصة عمّان 16.6% خلال أسبوع

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية

أخبار محلية "المواصفات والمقاييس" تتعامل مع نحو 87 ألف بيان جمركي خلال النصف الأول من 2026

علم سوريا

عربي ودولي حادث سير مأساوي في سوريا يسفر عن 35 وفاة و30 إصابة

"صحة غزة": 70% من مركبات النقل والإسعاف خرجت عن الخدمة

فلسطين 73,317 شهيدا و173,961 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان

وزير المالية يطلع على الخدمات الجمركية في مطار الملكة علياء الدولي

أخبار محلية وزير المالية يطلع على الخدمات الجمركية في مطار الملكة علياء الدولي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يلمح إلى رغبته في الترشح لرئاسة الولايات المتحدة مجددا

أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش يصل سوريا في أول زيارة لأمين عام للأمم المتحدة منذ ما قبل الحرب



 
 




الأكثر مشاهدة

 