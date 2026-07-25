ارتفاع قيمة التداول في بورصة عمّان 16.6% خلال أسبوع

وأظهرت بيانات للبورصة ارتفاع المعدل اليومي لحجم التداول إلى نحو 14.7 مليون دينار، مقارنة مع 12.6 مليون دينار في الأسبوع السابق، بنسبة نمو بلغت 16.6 بالمئة، فيما ارتفع إجمالي قيمة التداول إلى 73.4 مليون دينار مقابل 62.9 مليون دينار، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة نحو 21.9 مليون سهم، جرى تنفيذها من خلال 21910 عقود.
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