ارتفاع قيمة موجودات الذهب إلى 11 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان

الوكيل الإخباري- ارتفعت قيمة موجودات الذهب لدى البنك المركزي الأردني إلى 11 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي مقارنة مع نهاية شهر آذار. اضافة اعلان





ووفقا للبيانات؛ وصل حجم موجودات الذهب لدى البنك المركزي الأردني إلى 2.397 مليون أونصة؛ مرتفعة عن مستواها عن شهر آذار بنحو 59 أونصة.



هذا وكان البنك المركزي الأردني قد أعلن أن قيمة الاحتياطات الأجنبية ارتفعت إلى 27.051 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي.









