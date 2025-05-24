ارتفاع كبير بأسعار الليرات الذهبية في الأردن .. إليكم التفاصيل

11:30 ص

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الوكيل الإخباري- شهدت أسعار الليرات الذهبية في السوق المحلية ارتفاعًا كبيرًا، وفقًا للتسعيرة الصادرة، السبت، عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، وهو الأكثر تداولًا بين الأردنيين، 68 دينارًا، مقابل 66 دينارًا لغايات الشراء من المواطنين.



أما فيما يخص الليرات الذهبية، فقد سجّلت الليرة الرشادي: سعر بيع بلغ 480.3 دينارًا، مقابل سعر شراء وصل إلى 462.3 دينارًا.



فيما سجلت الليرة الإنجليزية سعر بيع 548.4 دينارًا، وسعر شراء 528 دينارًا.



ويأتي هذا الارتفاع وسط اهتمام متزايد من المواطنين والمستثمرين بهذه الفئات من الذهب، والتي تُعد من أدوات الادخار الشائعة في السوق المحلي، لما تتمتع به من ثبات في القيمة وسهولة في التداول.