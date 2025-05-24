السبت 2025-05-24 02:31 م
 

ارتفاع كبير بأسعار الليرات الذهبية في الأردن .. إليكم التفاصيل

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 24-05-2025 11:30 ص
الوكيل الإخباري-   شهدت أسعار الليرات الذهبية في السوق المحلية ارتفاعًا كبيرًا، وفقًا للتسعيرة الصادرة، السبت، عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، وهو الأكثر تداولًا بين الأردنيين، 68 دينارًا، مقابل 66 دينارًا لغايات الشراء من المواطنين.

أما فيما يخص الليرات الذهبية، فقد سجّلت الليرة الرشادي: سعر بيع بلغ 480.3 دينارًا، مقابل سعر شراء وصل إلى 462.3 دينارًا.

فيما سجلت الليرة الإنجليزية سعر بيع 548.4 دينارًا، وسعر شراء 528 دينارًا.

ويأتي هذا الارتفاع وسط اهتمام متزايد من المواطنين والمستثمرين بهذه الفئات من الذهب، والتي تُعد من أدوات الادخار الشائعة في السوق المحلي، لما تتمتع به من ثبات في القيمة وسهولة في التداول.
 
gnews

أحدث الأخبار

الأمن العام

أخبار محلية فيديو أثار الغضب .. وثلاثة أحداث بقبضة الأمن بعد الإساءة للعلم

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية بيان هام من التربية لطلبة الصف الحادي عشر

اتهامات لنتنياهو بأنه يقتل كل حل لعقد صفقة (الصحافة الإسرائيلية)

فلسطين قناة إسرائيلية: الأجهزة الأمنية ترى فرصة مناسبة لصفقة مع حماس

تعبيرية

منوعات في مصر .. حبة الموت كادت تقتله لكن الذكاء الاصطناعي كان المنقذ

المؤسسة الاستهلاكية المدنية

أخبار محلية المؤسسة المدنية تفتح أبوابها يوم غد الأحد

تقاطع مستوطنة كريات أربع قرب الخليل

فلسطين إصابة جندي صهيوني بعملية طعن واستشهاد المنفذ

يعيش السودانيون أوضاعًا قاسية في معسكرات اللجوء

عربي ودولي 21 ألف لاجئ سوداني في قاقا .. يبحثون عن لقمة عيش مفقودة

منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"

فلسطين اليونيسف: انهيار المنظومة الصحية في غزة.. والمستقبل مظلم



 
 



الأكثر مشاهدة