ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا لدى المواطنين 64.9 دينارا.
وتاليا التسعيرة:
-
أخبار متعلقة
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
انخفاض كبير .. كم بلغ سعر الليرة الإنجليزية والرشادية بالأردن ؟
-
هل حان وقت الشراء؟.. انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن
-
بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
للمقبلين على الزواج.. انخفاض ملموس على أسعار الذهب في الأردن
-
نقابة التخليص: رفع العقوبات عن سوريا سيدعم قطاع النقل وتجارة الترانزيت