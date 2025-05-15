الخميس 2025-05-15 06:40 م
 

ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

ا
أرشيفية
 
الخميس، 15-05-2025 04:12 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الخميس، في التسعيرة الثانية، دينارا واحدا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا لدى المواطنين 64.9 دينارا.

وتاليا التسعيرة:

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