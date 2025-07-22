الثلاثاء 2025-07-22 06:32 م
 

ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 22-07-2025 05:44 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، في التسعيرة الثانية، 70 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 69.3 دينارا.

وتاليا التسعيرة:

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