الأربعاء 2026-07-01 05:57 م

ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

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أرشيفية
 
الأربعاء، 01-07-2026 05:20 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الأربعاء، دينارين و30 قرشا للغرام الواحد، بالتسعيرة الثانية، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 83.9 دينارا.

وتاليا التسعيرة:

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