الأربعاء 2025-12-24 12:13 م

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

الذهب
الذهب
الأربعاء، 24-12-2025 10:46 ص

الوكيل الإخباري-ارتفعت أسعار الذهب في الأردن بمقدار 40 قرشًا للغرام من عيار 21 الاربعاء.

اضافة اعلان

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي، الاربعاء ، 90.2 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 86.60 دينارا للشراء.


وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 102.80و79.80 و61.30 دينارا.


Image1_12202524104545274075455.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

غت

منوعات رائحة غير معتادة على متن الطائرات قبل الإقلاع.. ما سببها؟

ل

فن ومشاهير وفاة فنان مصري شهير تُفجع الوسط الفني - صورة

وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية ترعى تخريج دفعة جديدة من أبناء منتفعي صندوق المعونة من الأشخاص ذوي الإعاقة

تفاصيل حالة الطقس الاثنين .. وزخات أمطار ورعد في هذه المناطق

خاص بالوكيل 3 منخفضات جوية قادمة الى الاردن

ا

منوعات انفجار غامض .. مصرع مسنين إثر حريق ضخم بدار رعاية في بنسلفانيا (فيديو)

ث

منوعات لحظة اعتقال لص الحواسيب الجزائري الذي حير الأمن البريطاني - فيديو

أعلام الأردن والاتحاد الأوروبي في مقر المفوضية الأوروبية

اقتصاد محلي البرلمان الأوروبي يوافق على مساعدات مالية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو

تسوية 272 قضية بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية إقرار الخطة الاستراتيجية للدخل والمبيعات للأعوام 2026 – 2029



 




الأكثر مشاهدة