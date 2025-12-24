ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي، الاربعاء ، 90.2 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 86.60 دينارا للشراء.
وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 102.80و79.80 و61.30 دينارا.
-
