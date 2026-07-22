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ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء
 
الأربعاء، 22-07-2026 10:16 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية، اليوم الأربعاء، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وسجل غرام الذهب من عيار 21 قيراطًا، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، سعر بيع بلغ 84.500 دينارًا، مقابل 80.200 دينارًا لسعر الشراء.

وتالياً التسعيرة :


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