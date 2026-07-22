ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

وسجل غرام الذهب من عيار 21 قيراطًا، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، سعر بيع بلغ 84.500 دينارًا، مقابل 80.200 دينارًا لسعر الشراء.
وتالياً التسعيرة :
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