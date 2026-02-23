ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الإثنين

ووفقاً للتسعيرة المعلنة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 – الأكثر طلباً في السوق المحلية – 104.400 ديناراً للبيع و99.600 ديناراً للشراء.
وتالياً التسعيرة:
