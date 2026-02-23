الإثنين 2026-02-23 12:28 م

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الإثنين

الإثنين، 23-02-2026 10:35 ص
الوكيل الإخباري-  شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الإثنين، ارتفاعاً ملحوظاً بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


ووفقاً للتسعيرة المعلنة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 – الأكثر طلباً في السوق المحلية – 104.400 ديناراً للبيع و99.600 ديناراً للشراء.

وتالياً التسعيرة:


Image1_2202623103452278356132.jpg
 
 


