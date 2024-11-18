ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بالتسعيرة الثانية ليوم الاثنين، نصف دينار.



وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، عند 52.9 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 50.9 دينارا لجهة الشراء.



وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 60.9 دينارا و46.9 دينارا على التوالي.

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