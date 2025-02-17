ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الاثنين، 50 قرشا للغرام، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 58.8 دينارا، وفق النقابة العامة للحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 52.2 دينار، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 67.5 دينارا.



وتاليا التسعيرة:

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