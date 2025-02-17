ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 52.2 دينار، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 67.5 دينارا.
وتاليا التسعيرة:
-
أخبار متعلقة
-
%97.6 من شكاوى التأمين تتعلق بقطاع المركبات
-
بورصة عمان تغلق تعاملاتها على انخفاض
-
استقرار أسعار الذهب على مستويات مرتفعة في الأردن
-
قرابة 26 مليار دولار العملات الأجنبية التي دخلت الأردن العام الماضي
-
ضمان القروض تقدم ضمانات بقيمة 257 مليون دينار خلال 2024
-
بدء أعمال مؤتمر الاستثمار والطاقة والتمويل في عمان الأحد
-
هكذا أصبح سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت
-
مشاركة أردنية بمعرض سوق ماجيك العالمي للملابس