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ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الذهب
الذهب
 
الثلاثاء، 15-07-2025 10:31 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم الثلاثاء، عن التسعيرة الرسمية لأسعار الذهب في السوق المحلية، حيث ارتفع سعر الذهب 40 قرشا للغرام.

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولًا بين المواطنين 68.3 دينارًا، في حين بلغ سعر الشراء من المواطنين 66.1 دينارًا.

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