ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولًا بين المواطنين 68.3 دينارًا، في حين بلغ سعر الشراء من المواطنين 66.1 دينارًا.
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