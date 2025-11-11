الثلاثاء 2025-11-11 12:00 م
 

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الذهب
الذهب
 
الثلاثاء، 11-11-2025 10:18 ص

الوكيل الإخباري-     ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، بواقع 1.10 دينار للغرام الواحد من عيار 21 ، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة اليومية، وصل غرام الذهب من عيار 21، إلى 84.10 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 80.9 دينارا لجهة الشراء.

كما بلغت أسعار الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 96.3 و 74.5 و55.2 دينارا على الترتيب.

Image1_1120251110183833834632.jpg

 
 
