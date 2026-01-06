ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، 90.70 دينارًا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 86.90 دينارًا لجهة الشراء.
وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة 103.80 و80.40 و63.30 دينارًا على التوالي.
