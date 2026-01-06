الثلاثاء 2026-01-06 12:28 م

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

مصاغ ذهبي
مصاغ ذهبي
الثلاثاء، 06-01-2026 11:23 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب محليًا، اليوم الثلاثاء، بمقدار 40 قرشًا للغرام من عيار 21.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، 90.70 دينارًا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 86.90 دينارًا لجهة الشراء.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة 103.80 و80.40 و63.30 دينارًا على التوالي.

Image1_12026611230194789977.jpg

 
 


