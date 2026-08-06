ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الخميس

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عيار 21 قيراطًا 86.900 دينارًا، مقابل 82.800 دينارًا لسعر الشراء.
وتالياً التسعيرة :
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