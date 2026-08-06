الخميس 2026-08-06 12:34 م

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الخميس

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الخميس
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الخميس
 
الخميس، 06-08-2026 10:14 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الخميس، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الذهب والمجوهرات.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عيار 21 قيراطًا 86.900 دينارًا، مقابل 82.800 دينارًا لسعر الشراء.

وتالياً التسعيرة :


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