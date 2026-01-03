ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 88 دينارا.
وتاليا التسعيرة:
-
أخبار متعلقة
-
الصناعات الغذائية تغطي أكثر من 62% من احتياجات السوق المحلية
-
صادرات الزرقاء التجارية تسجل نموا بقيمة 513 مليون دينار في 2025
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة
-
بلومبرغ: سوق عمان المالي بالمرتبة 13عالميًا من حيث الأداء
-
بورصة عمّان تسجّل رقما قياسيا جديدا هو الأعلى منذ 17 عاما
-
صادرات قطاع الصناعات الكيماوية تصل إلى 112 دولة
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الخميس
-
مليار دولار القيمة الإجمالية لإنتاج قطاع صناعة الأسمدة في الاردن