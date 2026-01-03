ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم السبت، 70 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 88 دينارا.



وتاليا التسعيرة:

