السبت 2026-01-03 02:12 م

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

ت
أرشيفية
السبت، 03-01-2026 11:11 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم السبت، 70 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 88 دينارا.

وتاليا التسعيرة:

اضافة اعلان

 


Image1_12026311959581686612.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

فن ومشاهير جدل المليار دولار.. هاني شاكر يفجّر مفاجأة بشأن ثروته وتكلفة منزله الجديد

ل

أخبار محلية سلطة وادي الأردن توقّع اتفاقيات مع جمعيات مستخدمي المياه

ا

فن ومشاهير وائل جسار يغادر حفل رأس السنة في العراق غاضباً - فيديو

ت

أخبار محلية واقع التعليم في لواء القويسمة بالأرقام

ا

فن ومشاهير الفنان المصري عبد الله مشرف يكشف تطورات حالته الصحية

و

اقتصاد محلي الصناعات الغذائية تغطي أكثر من 62% من احتياجات السوق المحلية

ااا

فن ومشاهير "لست حزينة على ابنك".. شمس البارودي ترد على اتهام صادم

ت

اقتصاد محلي صادرات الزرقاء التجارية تسجل نموا بقيمة 513 مليون دينار في 2025



 




الأكثر مشاهدة