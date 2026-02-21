ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14، لغايات البيع من محالّ الصاغة، 118.8و92.3 و72.1 دينارا على الترتيب.
