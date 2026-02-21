السبت 2026-02-21 02:08 م

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

السبت، 21-02-2026 11:11 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، السبت، 103.6 دنانير لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 98.9 دينارا للشراء، وفقًا للنقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحليّ والمجوهرات.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14، لغايات البيع من محالّ الصاغة، 118.8و92.3 و72.1 دينارا على الترتيب.

