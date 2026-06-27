ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم السبت ، بقيمة 2.30 دينارا للغرام الواحد وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

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بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية السبت، 84.00 لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 79.70 دينار لجهة الشراء في التسعيرة المسائية.



كما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 96.50 دينارا و73.90 دينار على التوالي.