ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

كما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 96.50 دينارا و73.90 دينار على التوالي.
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