السبت 2026-07-04 12:51 م

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت
 
السبت، 04-07-2026 10:12 ص
الوكيل الإخباري-   سجلت أسعار الذهب في الأردن، اليوم السبت، ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف العيارات، وفقًا لآخر التسعيرات الصادرة عن نقابة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبحسب الأرقام، ارتفع سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 إلى 98.400 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 94.200 دينار.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 85.700 دينار للبيع، و81.400 دينار للشراء.

وتالياً التسعيرة : 


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