ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

وبحسب الأرقام، ارتفع سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 إلى 98.400 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 94.200 دينار.
كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 85.700 دينار للبيع، و81.400 دينار للشراء.
وتالياً التسعيرة :
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