الثلاثاء 2024-08-13 10:11 ص
 
 

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم

الذهب
الذهب




 

الثلاثاء، 13-08-2024 09:47 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء، وفق التسعيرة  الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 50.0 دينارا للبيع للمواطنين، مقابل 48.1 دينارا للشراء منهم .

فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 44.9 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41.4 دينارا للشراء  منهم.


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