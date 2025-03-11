ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 68 دينارا، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 52.7 دينارا، وعيار 14، 40 دينارا.
-
أخبار متعلقة
-
1.089 مليار دينار حجم التداول العقاري في الأردن منذ بداية العام
-
سوريا .. ضبط 100 ألف حبة كبتاغون قبل تهريبها للاردن
-
بعد انخفاض سعر الذهب محليا.. تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي اليوم
-
انخفاض كبير على اسعار الذهب في الاردن
-
انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا
-
بورصة عمان تغلق على انخفاض
-
للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن
-
قرار من البنك المركزي يدخل حيز التنفيذ خلال أيام