ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا اليوم الثلاثاء، 50 قرشا للغرام لتصل قرب مستوياتها القياسية، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا 59.2 دينارا، وفق نقابة أصحاب محلات الحلي والمجوهرات.



كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 68 دينارا، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 52.7 دينارا، وعيار 14، 40 دينارا.

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