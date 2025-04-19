ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري- بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، السبت، 68 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 66 دينارا للغرام.

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