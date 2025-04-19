ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

ووفقا للائحة الأسعار التي نشرتها النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغت أسعار بيع الغرامات من الذهب عياري 24 و18 و14 في المحال 77.6 دينارا و60.5 دينارا و45.90 دينارا على التوالي.
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