السبت 2025-04-19 09:30 ص
 

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

ذهب
ذهب
 
السبت، 19-04-2025 08:56 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، السبت، 68 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 66 دينارا للغرام.

اضافة اعلان


ووفقا للائحة الأسعار التي نشرتها النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغت أسعار بيع الغرامات من الذهب عياري 24 و18 و14 في المحال 77.6 دينارا و60.5 دينارا و45.90 دينارا على التوالي.

 
gnews

أحدث الأخبار

لالر

طب وصحة مع اقتراب الامتحانات.. استشاري يوضح أسباب النسيان ويقدم نصائح لتعزيز التركيز

برؤ

طب وصحة فئات ممنوعة من تناول كبدة الدجاج والقوانص

امطار الخير تتساقط بغزارة وسط مكة

عربي ودولي مهم من وزارة الحج والعمرة السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

اى

المرأة والجمال 5 مكملات غذائية لتعزيز ترطيب البشرة وصحتها

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي عراقجي يصل إلى روما لحضور الجولة الثانية من المحادثات مع الولايات المتحدة

قغا

منوعات كدمة غامضة على يد ترامب تعود للظهور وتثير التساؤلات مجددا - صورة

قصف على غزة

فلسطين شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينتي خان يونس وغزة

لقبي

منوعات بطاقة يانصيب فازت بـ7 ملايين دولار في بريطانيا.. لكن صاحبها مختفٍ



 
 



الأكثر مشاهدة