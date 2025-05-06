الثلاثاء 2025-05-06 08:47 م
 

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

الذهب
الذهب
 
الثلاثاء، 06-05-2025 07:20 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، بالتسعيرة الثانية، 40 قرشا للغرام وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين، 69.00 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 67.00 دينارا لجهة الشراء.

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