ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين، 69.00 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 67.00 دينارا لجهة الشراء.
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