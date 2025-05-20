ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 نحو 66.5 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 64.5 دينارًا لجهة الشراء.
كما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محال الصاغة 76.2 و59.2 و44.8 دينارًا على التوالي.
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