الثلاثاء 2025-05-20 06:26 م
 

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

الذهب
الذهب
 
الثلاثاء، 20-05-2025 05:32 م

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، في التسعيرة الثانية الثلاثاء، بمقدار دينار واحد لجميع العيارات، باستثناء عيار 14 الذي ارتفع بمقدار 60 قرشا، وذلك وفقا للنقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحُلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 نحو 66.5 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 64.5 دينارًا لجهة الشراء.

كما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محال الصاغة 76.2 و59.2 و44.8 دينارًا على التوالي.

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