ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الاردن الإثنين

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 99.00 و 75.90 دينارا على التوالي.
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