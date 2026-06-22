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ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الاردن الإثنين

مصاغ ذهبي
مصاغ ذهبي
 
الإثنين، 22-06-2026 10:17 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في الاردن الاثنين بمقدار 90 قرشا للغرام وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، في السوق المحلية،عند 86.20 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 81.90 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 99.00 و 75.90 دينارا على التوالي.

 


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