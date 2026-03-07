السبت 2026-03-07 01:14 م

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الاردن السبت

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية ، اليوم السبت وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
تعبيرية
 
السبت، 07-03-2026 10:58 ص

الوكيل الإخباري-    ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية ، اليوم السبت  وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وسجل غرام الذهب من عيار 21 – الأكثر طلباً في السوق – 105.000 دنانير للبيع مقابل 100.400 دينار للشراء بحسب التسعيرة .

اضافة اعلان

 

 وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 119.900 ديناراً، فيما وصل سعر الشراء إلى 115.700 ديناراً.

وتالياً التسعيرة:

 


Image1_320267105640722326184.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

غرفة تجارة عمّان

اقتصاد محلي ارتفاع قيمة شهادات المنشأ لغرفة تجارة عمّان 20.6% خلال شهرين

الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثامن

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثامن

مبان مدمرة في قطاع غزة

فلسطين الاحتلال يواصل القصف المدفعي والبحري على قطاع غزة

إطلاق صفارات الإنذار

أخبار محلية عاجل إطلاق صفارات الإنذار في الأردن

أضرار ناجمة عن غارة إيرانية بطائرة مسيّرة على أحد المباني في البحرين

عربي ودولي البحرين: اعتراض وتدمير 86 صاروخا و148 مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية إيجاز صحفي للقوات المسلحة والأمن العام الساعة الثانية بعد ظهر السبت

البيت الأبيض يسعى لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة بشأن أسعار الطاقة جراء الحرب

عربي ودولي البيت الأبيض يسعى لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة بشأن أسعار الطاقة جراء الحرب

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

عربي ودولي بوتين يدعو إلى وقف فوري لحرب إيران



 




الأكثر مشاهدة