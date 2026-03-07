ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الاردن السبت

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية ، اليوم السبت وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



وسجل غرام الذهب من عيار 21 – الأكثر طلباً في السوق – 105.000 دنانير للبيع مقابل 100.400 دينار للشراء بحسب التسعيرة .

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 119.900 ديناراً، فيما وصل سعر الشراء إلى 115.700 ديناراً.



وتالياً التسعيرة: