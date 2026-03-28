ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الاردن السبت

الوكيل الإخباري- سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية السبت ارتفاعا بواقع 1.9 دينار للغرام، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 105.4 دينار مقابل 101.2 دينار للشراء.



كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، وهو الأكثر طلبا في السوق المحلية، 91.8 دينارا مقابل 87.2 دينارا للشراء.

وسجل عيار 18 سعر بيع عند 81.4 دينارا مقابل 74.6 دينارا للشراء، فيما بلغ سعر بيع عيار 14 نحو 63.8 دينارا مقابل 55.6 دينارا للشراء.