السبت 2026-04-11 11:40 م

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الاردن السبت

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم السبت، بمقدار 70 قرشًا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات. وبلغ سعر بيع غرام الذهب ع
الذهب
 
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم السبت، بمقدار 70 قرشًا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة في السوق المحلية، 97 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 92.60 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 110.9 دينارا 85.80 دينارا 67.10 دينارا على التوالي.

اضافة اعلان

 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة