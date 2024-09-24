ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الاردن

وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، إلى 53.70 دينار، والشراء عند 51.70 دينار.
وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 24 إلى 61.40 دينار، والشراء عند 58.60 دينار.
كما ارتفع سعر بيع غرام عيار 18 إلى 47.70 دينار، والشراء عند 44.20 دينار.
-
أخبار متعلقة
-
الانجليزية والرشادية .. تعرف على سعر ليرة الذهب في الأردن
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
استقرار سعر غرام الذهب 21 عند 53 دينارا في السوق المحلية
-
البنك المركزي بالمرتبة الأولى عالميًا في جائزة “إعلان مايا”
-
تعرف على سعر ليرة الذهب محلياً الاثنين
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
إطلاق منصة لاستقبال طلبات الاستفادة من دعم الطاقة المتجددة بنسبة 30% الثلاثاء
-
كيلو البندورة بـ6 قروش في السوق المركزي