الأربعاء 2026-08-05 01:28 م

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الاردن

ذهب
ذهب
 
الأربعاء، 05-08-2026 10:22 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاربعاء  وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 85.30 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 81.30 دينارا للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 97.90 دينارا و75.5 دينارا على التوالي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مصر: محاولات إنهاء الوصاية الهاشمية لن تحقق لإسرائيل الأمن

أخبار محلية مصر: محاولات إنهاء الوصاية الهاشمية لن تحقق لإسرائيل الأمن

موسى الزول يكتب: عَمّان .. هندسةُ الزمن قبل هندسةِ الإسفلت

أخبار محلية موسى الزول يكتب: عَمّان .. هندسةُ الزمن قبل هندسةِ الإسفلت

وزير الخارجية السعودي: نقدر دور الأردن برعاية المقدسات بالقدس وصون هويتها

أخبار محلية وزير الخارجية السعودي: نقدر دور الأردن برعاية المقدسات بالقدس وصون هويتها

سبائك ذهب

أسواق ومال الذهب يرتفع لأعلى مستوى في شهر عالمياً

النقل المنتظم يتوسع .. إطلاق خطوط جديدة بين محافظات المملكة

أخبار محلية النقل المنتظم يتوسع .. إطلاق خطوط جديدة بين محافظات المملكة

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي

عربي ودولي عودة أكثر من 800 ألف نازح الى مناطقهم في لبنان

الأردن يدين اقتحام وزير إسرائيلي متطرف للمسجد الأقصى وتحريضه على التصعيد وزارة الخارجية تحذر من عواقب التحريض واقتحامات المقدسات في القدس

عربي ودولي الجزائر: القدس تتعرض لمشروع استيطاني يستهدف هويتها وفرص قيام الدولة الفلسطينية

البنك العربي يصدر تقريره الاول للإفصاحات المناخية وفق معيار IFRS S2

أخبار الشركات البنك العربي يصدر تقريره الاول للإفصاحات المناخية وفق معيار IFRS S2



 
 




الأكثر مشاهدة

 