ارتفاع كبير على أسعار الليرات الرشادي والإنجليزي في الأردن

الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي لغايات البيع 477.8 دينارًا، بينما بلغ سعر الشراء 457.8 دينارًا .

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أما الليرة الإنجليزي، فقد بلغ سعر البيع 544.2 دينارًا، وسعر الشراء 523.2 دينارًا.