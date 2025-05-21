الأربعاء 2025-05-21 01:59 م
 

ارتفاع كبير على أسعار الليرات الرشادي والإنجليزي في الأردن

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
 
الأربعاء، 21-05-2025 11:48 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ سعر الليرة الرشادي لغايات البيع 477.8 دينارًا، بينما بلغ سعر الشراء 457.8 دينارًا .

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أما الليرة الإنجليزي، فقد بلغ سعر البيع 544.2 دينارًا، وسعر الشراء 523.2 دينارًا.

 

 وارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الأربعاء، 90 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

 
gnews

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