الإثنين 2024-12-09 09:30 م
 

ارتفاع كبير على اسعار الذهب في الاردن

عيار الذهب 21 يصل إلى 53.4 دينارا
الذهب
الإثنين، 09-12-2024 08:18 م

الوكيل الإخباري-    ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الإثنين، 80 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة الثالثة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

اضافة اعلان


وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، إلى 54.40 دينار، والشراء عند 52.40 دينار.


وارتفع  سعر بيع غرام الذهب عيار 24 إلى 62.40 دينار، والشراء عند 60.40 دينار.


كما ارتفع سعر بيع غرام عيار 18 إلى 48.60 دينار، والشراء عند 45.10 دينار.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي ألمانيا تجمد البت بطلبات اللجوء للسوريين

ارشيفية

عربي ودولي زيلينسكي: ناقشت تجميد الصراع الأوكراني مع ترامب وماكرون

رجب طيب أردوغان

عربي ودولي أردوغان: تركيا ستقف إلى جانب سوريا

العيسوي يعزي عشيرتي الشوابكة والحامد

أخبار محلية العيسوي يعزي عشيرتي الشوابكة والحامد

ارشيفية

عربي ودولي بريطانيا: سنبذل كل ما في وسعنا لكي لا تصبح سوريا مثل ليبيا

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يبعث برقية للعاهل المغربي متمنيا له الشفاء العاجل

الأونروا

فلسطين الأونروا: مليون نازح في قطاع غزة معرضون للموت نتيجة برد الشتاء

عيار الذهب 21 يصل إلى 53.4 دينارا

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على اسعار الذهب في الاردن



 



الأكثر مشاهدة